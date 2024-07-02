竹科管理局長傳由國科會副主委陳宗權接任

國科會副主委陳宗權將出任竹科管理局長。

（中科管理局）

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區管理局局長王永壯、副局長陳淑珠將於7月中旬屆齡退休，誰來接任局長與副局長，至今尚未公布；竹科傳出局長將由國科會副主委陳宗權接任，副局長將由內升，若此人事傳言屬實，可能牽動竹科與南科管理局部分人事也有所變動。

王永壯將滿65歲，台大大氣科學博士的他，曾在中央氣象局、民航局服務，後來進入國科會服務，歷任編審、專門委員、秘書室主任、國會聯絡員、企劃考核處長，2013年接任中科管理局局長，2016年轉任竹科管理局局長至今年達8年。

請繼續往下閱讀...

王永壯退休後，已將有新出路，他預計10月1日接任科學園區同業公會秘書長ㄧ職，原任秘書長張致遠轉任全職的同業公會資深會策顧問，協助理事長執行專案性工作及輔佐新任秘書長。此人事案已經公會理監事會議通過。

傳出將接棒竹科管理局局長為國科會副主委陳宗權，為臺灣大學工學院機械工程研究所碩士、清華大學科技管理研究所博士。曾任國科會企劃考核處副處長、綜合業務處處長、企劃考核處處長、科技部前瞻及應用科技司司長、主秘與常務次長等職。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法