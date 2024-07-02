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善用剩餘財產差額分配 遺產稅節稅看過來

2024/07/02 07:30

高雄國稅局表示，生存配偶財產較少，可主張「剩餘財產差額分配請求權」，具節稅效果。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕高雄國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，被繼承人的配偶依「民法」規定主張配偶剩餘財產差額分配請求權者，可申報自遺產總額中扣除；因此，夫妻一方死亡，生存配偶財產較少，可經由行使「剩餘財產差額分配請求權」自遺產總額中扣除請求權金額，具合法節省遺產稅的效果。

高雄國稅局說明，根據規定，繼承、其他無償取得的財產及慰撫金，都不在剩餘財產差額分配請求範圍內，因此，計算遺產稅配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額時，要以「婚後」且「有償取得」的財產為基礎。

另，婚後取得的財產已享有遺產稅相關租稅減免者，例如無償提供公眾通行道路土地、公共設施保留地或農業用地等，因已依法不計入遺產總額或享有特定扣除額，若再列入計算剩餘財產差額分配請求權扣除額時，會有重複扣除的情形，因此應減除重複扣除部分。

舉例而言，甲君遺產總額5700萬元，其中2400萬元為婚前購買或繼承取得，甲君剩餘財產3300萬元，而配偶乙君婚後累積存款300萬元，因此兩人剩餘財產差額為3000萬元；因此，甲君遺產稅除了減除免稅額、扣除額外，還可再減除配偶剩餘財產差額分配請求權扣除額1500萬元（3000萬×1/2），可以合法節稅上百萬元。

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