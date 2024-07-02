車型陳舊不及新競爭者 特斯拉銷售下滑無法找藉口

特斯拉的當前車型陣容有些陳舊很難跟上競爭對手的更新產品。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，預計特斯拉將報告又一個季度的銷售疲軟，而且對長期的銷售量下滑已經沒有藉口，因為特斯拉當前車型陣容有些陳舊，很難跟上競爭電動車製造商的更新產品。

分析師預計，特斯拉將於週二（2日）公佈第2季電動車銷量44萬1019輛，年減5.4%，這將是特斯拉連續第2季出現銷售下滑。特斯拉已解決今年年初導致陷入困境的幾個問題，包括柏林附近工廠涉嫌縱火襲擊，以及與紅海衝突有關的航運改道。但特斯拉的當前車型陣容有些陳舊很難跟上競爭對手的更新產品，這讓特斯拉無法找藉口為銷售下降卸責。

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加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets） 全球汽車分析師湯姆·納拉揚（Tom Narayan） 表示：當競爭加劇且當前車型陣容有些陳舊時，成長就會變得更加困難。特斯拉在Model Y的成功基礎上遇到困難，Model Y是去年全球最暢銷的汽車。這款運動型多用途車自2020年起就已上市，而Model 3轎車則早3年推出。

執行長馬斯克嘗試各措施來刺激特斯拉汽車的需求，包括大幅降價和提供降價租賃交易，但折扣並沒有阻止去年下半年的銷售減速，然後隨著更廣泛的電動車市場降溫加深銷售下降。馬斯克也在4月宣布大幅裁員，影響特斯拉超過10%的員工，其中包括銷售人員。

特斯拉首款皮卡Cyber​​truck自去年年底開始生產以來，起步緩慢。特斯拉已多次召回該車款，其中包括與油門踏板和擋風玻璃雨刷相關的問題。最近幾週，幾位分析師降低對特斯拉汽車交付量的預期。

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