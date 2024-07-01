研調：泰國將成電動車生產重鎮 純電車滲透率逐年提升

泰國政府目標在2025年躋身東協電動車生產重鎮，並預計2030年汽車生產總量的30%為電動車。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際大廠近年積極擴大東南亞國協地區產能，其中泰國已成為汽車生產和銷售的主要市場，研調機構DIGITIMES觀察，泰國政府目標在2025年躋身東協電動車生產重鎮，並預計2030年汽車生產總量的30%為電動車，2035年全面禁售燃油車，有利於逐年推升泰國純電車（BEV）滲透率。

DIGITIMES指出，泰國汽車生產量2020年受COVID-19疫情衝擊之後逐年恢復，在2023年產量為183.5萬輛，佔東協總生產量43%，穩居東協之冠，然而，泰國的汽車銷售市場卻面臨多重挑戰，經濟成長放緩、購車貸款緊縮，造成2023年汽車銷售量為77.6萬輛、年減9%。

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儘管整體汽車銷售市場表現不佳，隨著泰國政府積極推出電動車補貼政策，2023年純電車銷售量達到7.6萬輛、年增688.9%，顯見市場正在快速擴展，在東協十國中，包括泰國、印尼、馬來西亞、越南及菲律賓，都是主要汽車生產國，泰國汽車產量領先各國，官方預估今年汽車生產量達190萬輛、年增3.5%。

另一方面，泰國市場去年售出約77.6萬輛汽車，是東協第3大汽車銷售市場，僅次於印尼與馬來西亞，日本豐田（Toyota）在泰國的市佔率佔比最大，達到34.3%，遠超其他品牌廠，而中國比亞迪（BYD）則是泰國市佔率3.9%，是當地最大的中系品牌。

DIGITIMES提到，儘管今年汽車生產量將恢復正成長，但汽車銷售量預估仍將在年減3%至6%，主因是2024年泰國經濟前景不佳，以及金融機構在貸款購車審核上更為嚴苛，降低消費者購車意願，不過，自從泰國在2022年推出EV3.0政策，依照不同電動車定價給予補貼，今年也將繼續推升電動車在市場上的滲透率。

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