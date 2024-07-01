接任德經處首席代表 蘭依樺：台灣是「隱藏的瑰寶」

德經處新任首席代表暨處長蘭依樺。（德經處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕德國經濟辦事處今（1日）宣布，首席代表暨處長一職將由蘭依樺（Dr. Eva Langerbeck）接任。蘭依樺表示，台灣是「隱藏的瑰寶」，尤其台灣的半導體也是德國企業迫切需要，未來將持續深化台、德之間的經貿關係。

德經處指出，蘭依樺曾擔任馬來西亞德國工商總會（MGCC）的代理處長、副處長，在加入MGCC之前，她已取得伊斯蘭研究博士學位，並在柏林自由大學的伊斯蘭研究所，擔任研究助理和大學講師，她的興趣包括古典芭蕾、鋼琴演奏以及健行。

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德經處指出，蘭依樺曾多次造訪台灣，被台灣豐富的自然景觀與文化所吸引，對台灣人的友善與禮貌也是印象深刻，她表示，迫不及待想造訪國家公園、泡溫泉以及品嘗台灣的小吃美食，尤其是台灣的刈包和蚵仔煎。

德經處指出，德經處的服務執行單位「博智顧問有限公司」，新任總經理一職將由戴佩玲（Ms. Linda Blechert）接任，未來將持續深化德國與台灣間的經貿交流合作。

德經處表示，戴佩玲之前擔任德經處的政府事務暨企業聯盟會員協理， 並曾在台南的成功大學就讀，因此精通中文，同時擁有政治大學的國際企業管理碩士（IMBA）學位，專攻亞洲管理，也讓她對台德文化差異有深刻理解，並具備在地溝通的能力。

德經處表示，戴佩玲的興趣是烘焙並創造新口味的蛋糕和餅乾，也熱愛環島旅行與探索各種咖啡館，漫遊在台灣傳統老街，挖掘獨特的手工藝品，同時也是台灣本土巧克力和傳統台灣早餐店的忠實粉絲。

戴佩玲表示，她曾在台南生活了兩年，欣賞這座城市的悠閒氛圍、陽光明媚的天氣和香甜的美食，「在台灣生活了超過12年後，我很榮幸能踏上新旅程，成為博智顧問有限公司的新任總經理。台灣市場對德國企業具有相當大的潛力，我們的團隊將持續堅守岡位，提供一站式的服務並強化德台的經貿關係」。

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