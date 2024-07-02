排隊撤中？微軟實體商店全關、Kindle結束中國業務

亞馬遜Kindle中國電子書店停止中國雲端下載服務，正式退出中國市場。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經商環境的惡化使許多外企決定撤出中國市場，中國媒體報導，微軟本月起關閉中國境內所有實體授權門市，亞馬遜Kindle電子書店則於上月底全面退出中國市場，同一天，日本三越伊勢丹公司也結束在上海經營27年的百貨商場。美國諮詢公司貝恩（Bain）表示將停止中國一些敏感產業的諮詢業務。

中國數個網路訊息與科技媒體指稱，微軟本月起關閉中國全境所有實體門市，線上零售服務將只保留微軟中國官網商城與微軟京東自營官方旗艦店，微軟表示，此舉是出於「整合中國市場管道」的決定，用戶仍可透過零售合作商及微軟官網獲得服務。

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亞馬遜中國6月30日停止Kindle電子書店的雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載與閱讀，Kindle也不再提供客戶服務。Kindle2013年6月進軍中國市場，2018年突破百萬銷量，然而中國電子書市場相繼出現科大訊飛、華為、掌閱、文石等本土競爭品牌，衝擊Kindle市占率。

日本經濟新聞報導，日本三越伊勢丹控股在上海成立的「上海梅龍鎮伊勢丹」也在6月30日關店，該商場於1997年開業，由於網購普及，百貨商場陷入苦戰，上海梅龍鎮伊勢丹長期處於虧損狀態，在商場租約到期後決定關店。目前伊勢丹在中國僅剩天津1家店。

金融時報指出，由於美中緊張升溫、北京對在中國外企加強審查，貝恩新任執行長德伍塞（Christophe De Vusser）表示，「將降低中國敏感產業的營運頻率」，他沒有具體指出將退出哪些產業，不過表示該公司所有中國業務將首先通過其中央風險委員會的檢視。

他補充，貝恩已調整業務，以符合中國數據與網路安全新規，然而，「我們是否清楚中國的監管環境將如何演變？我認為沒有人清楚究竟會如何演變」。去年中國公安突襲貝恩上海辦事處，沒收公司電腦與手機，並偵訊中國籍職員。

中國去年4月公佈新版反間諜法，讓外國諮詢公司與律師事務所憂心動輒觸法，去年八月全球最大的跨國律師事務所大成（Dentons）分拆中國業務，近幾月美國律師事務所盛德（Sidley Austin）、博欽（Perkins Coie）、瑞生（Latham & Watkins）與奧睿（Orrick）已關閉或表示將關閉其上海辦事處，威嘉（Weil）與安慶國際（Akin Gump）則已關閉北京辦事處。

另外，知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）上月26日宣布關閉中國辦公室，停止在中國的出版業務，同時其在中國的所有官方社群媒體帳號，包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等，皆已停止更新。

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