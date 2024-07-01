鴻海「暑期董辦實習生」錄取率2％

鴻海今天宣布，為培養更多下一代科技人才，今年擴大舉辦「董事長辦公室暑期實習生計劃」。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天宣布，為培養更多下一代科技人才，讓年輕學子深入了解科技公司實際運作情形，今年擴大舉辦「董事長辦公室暑期實習生計劃」，除了增加實習名額，更設立「企業形象組」與「科技創新組」兩個組別，共計16位實習生自今日起正式展開為期兩個月的實習挑戰，錄取率2%。

鴻海科技集團人資長夏國安表示，過去鴻海因為代工產業特性的緣故，對於外界而言，公司內部運作情形較為不透明，近年來在多元共融的國際趨勢下，職場環境除了多元，更講究開放與溝通，鴻海也發現「科技女力」正在蓬勃發展中，對於過往製造代工多為男性的趨勢已在改變。

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夏國安提到，鴻海也需致力營造多元、平等、友善的職場環境，去年透過建立「董辦實習生」制度，就是希望創造多樣化的管道，讓更多年輕一代未來優秀人才，有機會在深入了解鴻海之下選擇加入集團，同時為永續經營打下良好的基礎。

鴻海統計，第2屆鴻海「董事長辦公室暑期實習生計劃」，從3月開放申請後，總共收到來自台灣、美國、加拿大、日本、韓國、馬來西亞與印尼等地，將近700名學生踴躍申請，報名人數較去年增長40%，此次也打破一般人對挑戰科技公司實習生的刻板印象，今年報名的學生中，「女性」以及「非理工」比例反而高於「男性」和「理工」類別。

鴻海提到，在經過書面審查、實際面試等後，總共16位學生獲得實習資格，錄取率約為2%，董事長辦公室作為集團的決策核心，所涵蓋的單位複雜且多元，實習生將從「企業形象組」深入中央核心運作地帶，體驗包括利害關係人的溝通、環保政策的推動、職場照護網絡的運作等，探索鴻海格局與視野。

另外，「科技創新組」將走進鴻海研究院、軟體研發中心、商用電動車中心等，了解鴻海創新科技的核心部門，學習電動車產業的整體佈局，今年度採用分組實習機制，希望讓實習生可以更深入接觸與自己專業相符的領域，同時也能參與跨領域的專案，透過多元學習、擴展視野，因此，本次實習生除了鴻海內部體驗外，也必須外出拜訪國際科技大廠、外商金融公司、國際媒體機構等利害關係人。

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