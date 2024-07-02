華爾街投行：沒買輝達 就像牙齒根管治療不打麻藥

受惠AI浪潮，輝達股價大漲，執行長黃仁勳身家水漲船高。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年6月輝達市值突破3兆美元大關，上半年股價大漲149%。沒有買輝達股票的投資人是什麼感覺？Miramar Capital創辦人Max Wasserman坦言，「如果你不持有這檔（輝達）股票，真的很痛苦，每天感覺就像是在接受沒有打麻藥的牙齒根管治療」。

《華爾街日報》報導，今年上半年的牛市行情中，只有兩種股票：一種是像輝達這樣的AI公司，另一種就是其他公司了。

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尤其整個第二季，圍繞輝達的熱情持續高漲，今年5月輝達公布強勁的銷售額和利潤，連續第五季業績超出華爾街預期，推升其股價在第二季上漲37%，今年上半年累計大漲149%。

反觀標普500指數的其他成份股大多表現不佳，今年上半年，該指數成份股平均上漲4.1%，而該指數則漲了14.5%。根據Dow Jones Market Data統計，兩者漲幅差距創下至少1990年以來最大，這種分化讓一些價值型投資者束手無策。



Miramar Capital聯合創辦人兼高級投資組合經理Max Wasserman 坦言，「我們跟不上了，因為我們沒有輝達股票」，並強調「如果你不持有這檔股票，真的會很痛苦，每天感覺就像是在接受沒有打麻藥的牙齒根管治療」。

Kayne Anderson Rudnick市場策略師Julie Biel 認為，投資人大舉買進這些AI股是有道理的，因為人們覺得這些股票會呈現長期增長，「即使你在投資組合的其他部分做得很好，但如果你沒有配置AI股，你完了」。



報導指出，儘管輝達股價大漲喚起市場對網路泡沫時代的回憶，但一些投資者表示，這一次市場並沒有形成泡沫。投資者認為，只要銷售額和利潤繼續高於預期，輝達就能延續漲勢，但市值處於相對高點已讓輝達幾乎沒有犯錯餘地。

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