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力暘七股案延燒 經部下重話：釐清疑慮前1塊錢都不會給

2024/07/01 19:53

針對力暘七股光電案，經濟部強調，在司法判決確認合法前，一塊錢都不會給。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對力暘集團七股光電案件程序是否合法，經濟部能源署今表示，力暘七股案場皆未取得電業執照，也就都沒有售電收入，「目前一塊錢都沒拿到」，經濟部也已發函給台電，在司法判決確認合法前，不得支付其任何購電費用。

經濟部說明，光電案場合法申設後，竣工查驗完成才能取得設備登記或電業執照，力暘集團七股相關的光電案場均尚未取得電業執照，因此業者「目前一塊錢都沒拿到」，在司法判決確認合法並取得電業執照前，台電不得支付其任何購電費用。

能源署說明，目前已函請台南市政府，請求合作釐清南市府在審理力暘集團七股光電案件用地變更時，該興辦事業審查過程是否有起訴書所說的偽造問題，也已請南市府確認興辦事業審查時，程序及申請文件的法律正確性及妥適性，後續將視南市府清查及司法判決情況，對已通過案件作必要處分。

能源署強調，業者申請各項許可，其檢附文件必須如實填報，若使用假造、偽造申請文件，使公務人員登載不實，此一違法行為本應負起法律責任，公務機關絕不包庇。

經濟部重申，業者在光電案場的申設程序若有不法，將絕對追究其法律責任，並將撤銷籌設許可、工作許可證或電業執照，絕不寬待。

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