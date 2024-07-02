中國模範建商奄奄一息！碧桂園上半年業績雪崩近8成

中國房市低迷，碧桂園銷售額雪崩。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產市場持續下行，市場機構克而瑞研究中心7月1日發布數據顯示，2024年上半年，百大房企總銷售金額年減39.5%。曾是中國模範建商「碧桂園」爆發財務危機後，業績雪崩，上半年銷售額較去年同期大減79.3%。

中國房地產行業自2021年下半年開始陷入全行業流動性危機。中國恆大率先爆雷，此後，越來越多的民營房企違約，重創市場信心，房地產銷售狀況越來越慘，這一輪爆雷潮持續到2023年初，尚未倒下的民營房企屈指可數。

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僅管中國政府推出多項刺激措施，買氣仍然低迷不振。克而瑞研究中心7月1日發布數據顯示，2024年上半年，中國百大房企累計銷售金額為18518.3億人民幣，年減39.5%。

其中，碧桂園的境外債權人已在2月28日向香港法院對碧桂園提出清算聲請，但清算聆訊已延期至2024年7月29日。受到財務危機衝擊，碧桂園2024年上半年的銷售額較去年同期下滑79.3%，業績相當於2021年同期的7.8%。

由於房市銷售欠佳，中國指數研究院報告稱，儘管中國各房企對今年的年度銷售目標較2023年更加保守，即使如此，中國房企2024年上半年的目標完成率均值仍然只有41.5%，年減21.7個百分點。這數據表明中國房市持續萎靡不振，市場情緒難有明顯改變。

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