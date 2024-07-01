等了8個月終於配息 00934年化配息率達19.4％

去年11月1日掛牌的中信成長高股息（00934），今（1）日公告首次月配息0.33元。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕投資人等了8個月，終於等到原本是「月月配」的ETF宣布配息。中信投信去年11月1日掛牌的「中信成長高股息（00934）」，今（1）日公告首次月配息0.33元，年化配息率高達19.4%，只要在7月15日前買進並持有，就能參加除息，收益分配發放日為8月9日。

根據Bloomberg統計，00934自2023年11月1日掛牌至今年6月28日，受益人數從2萬9555人攀升至5萬4746人，成長逾85%，ETF規模則從55億元攀高至105.9億元，大增逾92%，股價不僅從未破發，一直維持在發行價之上，今年更是屢創新高，一度站上20.46元，刷新歷史新高價。

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中信投信指出， 00934發行時的公開說明書中，即載明首度配發股息日，在過去8個月也累積了豐厚的配息實力，今日公告配息第一階段分配評價結果，之後將恢復「月月配」，00934將於8月5日開始實施收益平準金機制，以避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題。

00934經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，尤其今年4月首度迎來成分股調整，一舉從除權息淡季搶攻資本成長，轉向除權息旺季著重股息累積的投資組合，並帶來轉換高股息及增加半導體產業配置等2大效益。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期大盤高檔震盪，但台灣經濟基本面穩定復甦，加上第3季將迎來備貨旺季需求，對台股後市帶來一定的支撐，中長線仍不看淡，投資人可採逢低買進策略，並透過一籃子優質股票布局高股息ETF，除了能參與除權息行情外，也能掌握資本利得及股息收益的機會。

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