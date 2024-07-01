6月PMI回跌至53.7％ 中經院：製造業以短單、急單為主

6月PMI連續2個月呈現擴張，但在地緣政治、海運缺櫃等問題下，回跌1.7個百分點至53.7%。（示意圖，中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中華經濟研究院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），繼上個月PMI轉為擴張後，6月經季節調整之PMI連續2個月呈現擴張，但在地緣政治、海運缺櫃等問題下，回跌1.7個百分點至53.7%。中經院副院長王健全表示，經濟仍在復甦軌道上，不過製造業還是存在不均衡的復甦。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮，包含5項組成指標，6月經季調之新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，但存貨仍持續緊縮。

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王健全表示，這個月PMI下降，主要是地緣政治風險再起、海運缺櫃問題、原物料價格調漲導致，但生產、新增訂單指數都維持在55%以上，代表經濟仍在復甦，不過，存貨指數還是在50%以下，顯示訂單仍以短單、急單為主，長期訂單仍需觀察。

王健全也示警，製造業不均衡復甦還是存在，跟人工智慧（AI）相關的產業比較好，例如封裝測試、散熱模組、水冷，晶圓製造也比電子運輸機表現還要好。他認為，半導體的擴散效果需要一點時間，廠商本身也要努力因應衝擊、進行差異化，往高附加價值的AI、半導體、新能源、重電、電子工廠等領域邁進；AI趨勢短期內還是很明顯，台灣應該趁這個機會，除了硬體代工外，也應透過軟體業加值，讓產業更多元。

非製造業部分，6月未經季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續20個月擴張，指數續揚4.4個百分點至58.6%，為2022年1月以來最快擴張速度。

王健全指出，因為出境觀光熱絡、暑假旺季等，NMI連續20個月擴張，顯示服務業也往正向發展，但是採購價格、服務業價格指數仍在上升，代表服務業的價格黏著度高，通膨不能掉以輕心。他也提醒服務業有不均衡的復甦，例如運輸倉儲夜跟出口相關的產業比較好，但和內需相關的行業表現比較差。

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