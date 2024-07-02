加盟開店成本低 韓國咖啡店首破10萬間

韓國咖啡店數量首次突破10萬間。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕平價連鎖咖啡品牌以方便快捷、價格實惠和大容量為賣點，在韓國深受民眾歡迎，加上加盟開店成本較低，使店面數量遽增，根據韓國統計局最新數據指出，韓國國內咖啡店數量已經突破10萬間，數量快接近2016年的2倍。

外媒報導，根據數據指出，韓國國內咖啡店數量從2016年的5.15萬家，增加至約10.01萬間咖啡店，其中約8.4萬間為員工4人以下的小型個人店鋪，其餘的2.6萬家為連鎖店，根據韓國反壟斷執法機構公正交易委員會今年4月發布的《2023年加盟事業現況統計》資料顯示，截至2022年，連鎖咖啡門市數量較前一年增加13%，且咖啡品牌數量達886個，比當地炸雞品牌多200多個。

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《韓國日報》指出，咖啡市場快速擴張的主因是技術門檻較低，且開設咖啡店的成本相對低廉，有的加盟連鎖品牌最低只要1億韓元（約新台幣235萬）即可開店，也因為市場需求增加，促使品牌商持續展店，其中，韓國三大連鎖平價咖啡中最受歡迎的品牌Mega MGC Coffee的門市總數，在今年5月正式突破3000間，另一受歡迎品牌Compose Coffee也已開設超過2500間門市。

另外，咖啡市場迅速成長也帶動韓國近年咖啡豆進口，根據韓國關稅廳統計，2023年韓國進口價值11.1億美元（約新台幣361億）的咖啡豆，是2019年新冠疫情爆發的1.7倍，而截至今年5月，咖啡豆進口額更達到了4.63億美元（約台幣150.6億元），較去年同期增加2.6%。

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