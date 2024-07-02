買越多賺越多？每花1美元買輝達GPU可產生7美元收益

輝達是AI晶片霸主。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）超大規模和HPC 業務副總裁兼總經理巴克（Ian Buck）表示，雲端供應商在購買GPU上每花1美元，4年內能收回5美元。若用於推理更有利可圖，每花1 美元就能產生7 美元的收益。

綜合外媒報導，巴克近日在美國銀行證券2024 年全球技術大會上表示，客戶正在投資數十億美元購買新的輝達硬體，以跟上更新的AI 大模型需求，進而提高收入和生產力。

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巴克強調，競相建造大型資料中心的企業受益最大，並在資料中心4到5年的使用壽命內獲得豐厚回報，雲端供應商在購買GPU上花費的每1美元，四年內（透過提供算力服務GAAS）都能收回5美元。

倘若用於推理更有利可圖，每花費1美元，在同樣的時間內就能產生7美元的收益，而且這個數字還持續增長。

輝達執行副總裁兼財務長克雷斯（Colette Kress）先前也曾表達過同樣的觀點。克雷斯曾在財報電話會議上表示，資料中心業務的強勁成長得益於來自企業和網路公司的需求激增，雲端服務可協助客戶收回採購輝達晶片的部分成本；她預計，每花費1美元採購輝達AI基礎設施，雲端供應商在未來四年內就有機會透過提供算力服務（GAAS）賺取5美元收入。

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