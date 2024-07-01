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LINE禮物3年送逾5000萬個禮物 咖啡、巧克力最受歡迎

2024/07/01 17:12

LINE禮物上線3年已送出超過5000萬個禮物。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕通訊軟體LINE推出的送禮功能「LINE禮物」是其主要的電商業務，LINE禮物今日表示，此服務上線3年已送出超過5000萬個禮物，根據用戶數據，最受歡迎的禮物為咖啡、巧克力。截至今年5月，服務的累計使用者已超過700萬人，意味每3人就有1人使用過LINE禮物功能，每2位收禮者就有1位會成為送禮者。

LINE禮物是利用LINE在台灣的超高使用率，並藉著隱密性高的聊天室，創造不打擾、不張揚的線上送禮場景，緩解許多人擔心實體送禮時的尷尬推託，創造上線3年送出逾5000萬個禮物；LINE也提出「近況商機」現象，發覺送禮功能盛行是因人人都具備「為人著想的體質」，服務並切合部分用戶對隱私性的追求，創造了合適的送禮場景。

根據LINE禮物數據發現，關心親朋好友的「義理巧克力」是所有商品中最受歡迎的品相，統計2023年4月至2024年3月，巧克力訂單量較去年同期增加86.7%；至於職場打氣「禮物咖啡」為平台上數一數二受歡迎的品項，整體咖啡品項的訂單量較去年同期增加23.5%，且平日每天早上9點到10點是送咖啡高峰，每週四上午又是一週間的高峰。

LINE禮物也宣布，為歡慶服務上線3週年，即日起至8月31日，LINE禮物攜手長期合作的五大夥伴：星巴克、麥當勞、必勝客、7-ELEVEN 與酷聖石，推出禮物1+1等送禮優惠活動，邀請用戶創造驚喜。

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