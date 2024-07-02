輝達董事出脫持股 投資富豪、避險基金紛拋售輝達

近期加入出售輝達股票的包括執行長黃仁勳和營運執行副總裁Deborah Shoquist等人。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達自2023年初以來，股價已上漲約700%。不過，美媒報導指出，最近包括輝達關鍵內部人士（key insiders）、一些投資富豪和避險基金已開始出售輝達股票，是否表示投資客還要繼續待在船上或退場，值得關注。

輝達一直是生成人工智慧（AI）時代最熱門的股票，自 ChatGPT推出以來，輝達作為圖形處理器GPU和人工智慧硬體專業公司的市值，已增加超過2兆美元，遠遠領先於任何其他股票。

美國投資媒體指出，雖然一些億萬富翁很早就抓住這趨勢，但現在看來，許多投資者開始認為輝達股價飆升已經失去了動力。

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根據避險基金追蹤機構WhaleWisdom的數據，第1季減持輝達股份的頂級投資者多於增持者。336家避險基金減持輝達持股，比增持的避險基金數量多出約60%。另外，207家避險基金增持，也低於去年第4季的269家。

出售輝達股票的億萬富翁包括城堡投資公司Citadel 的Ken Griffin、投資資產管理Millennium Management的 Israel Englander，以及都鐸投資集團的Paul Tudor Jones。這種模式似乎顯示輝達進入疲態，而這些避險基金經理人正趁機鎖定利潤，賺飽口袋。

此外，當關鍵輝達內部人士也出售股票時，在某些情況下，此類舉動可能暗示他們對該股的未來並不樂觀，至少在短期內是如此。自5月初以來，輝達已向美國證券交易委員會（SEC）報告10份144表格文件。關於144表格，它僅在計劃出售5000股或更多股票或總金額超過5萬美元時使用。

出售輝達股票的最著名人士包括執行長黃仁勳，黃於2024年6月13日出售12萬股股票。輝達營運執行副總裁Deborah Shoquist於2024年6月3日出售了4萬1140股股票，價值超過4500萬美元。輝達董事會的幾位成員也參與賣股。自2024年5月29日以來，Dawn Hudson也3次出脫總共2萬5000張股票。

不過，黃仁勳出售的股票是其高階主管薪酬方案的一部分。具體來說，它們是限制性股票單位（RSU）和績效股票單位（PSU），公司執行長經常在獲得允許的情況下出售此類股票。

重要的是，截至2024年3月25日，黃仁勳擁有近9350萬股公司股票，這與他的總持有量相比，最近的賣股只是九牛一毛，黃在這場比賽中仍然可獲利龐大。

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