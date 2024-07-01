美股要回檔了？小摩示警：標普至年底將暴跌23％

摩根大通銀行分析師示警，標普500指數到今年底恐暴跌23%。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美股持續高檔震盪，摩根大通銀行（小摩）分析師柯拉諾維奇（Marko Kolanovic）則示警，標普500指數到今年底恐暴跌23%。

《彭博》報導，摩根大通分析師柯拉諾維奇（Marko Kolanovic）及其團隊認為，未來幾個月將出現美國經濟成長放緩和企業獲利下修等多重不利因素，預計標普500指數將在年底前跌至4200點左右，較其最新收盤5460點下跌約23%。

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小摩分析師在報告中寫道：「美股市值大幅上漲與商業週期之間存在明顯脫節，鑑於成長預測減弱，標普 500 指數今年迄今 15% 的漲幅並不合理。未來幾季經濟成長減速、通膨依然堅挺、長期利率不會大幅下降，可能會出現與樂觀預期相反的情況」。

小摩估計，如果沒有20 檔最大股票的影響，標普 500 指數將介於 4700 點左右。分析師表示，為了使企業繼續保持強勢，獲利預測需要上調，這是一個「挑戰」。

科拉諾維奇強調，雖然逆轉時機和輪動很困難，但我們認為，當繁榮結束、最大的機構投資者不再追逐時，股價和市場情緒往往會遇到劇烈修正。

報導提及，相較於高盛集團、花旗集團和美國銀行等公司的同業，今年已逐步提高標普 500 指數的目標。小摩分析師指出美股可能遭遇大幅拋售的風險，令人矚目。而摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師威爾森（Mike Wilson）去年與科拉諾維奇一起發表對看空美股言論，但現在已經停止發出此類警告。

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