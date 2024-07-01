486團購聯手LG 推家電租賃服務

486團購推「以租代買」和「以買代租」服務。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕國內電商市場進入戰國時代，486團購創辦人陳延昶（486先生）今日宣布，將推進「以租代買」和「以買代租」雙策略，與知名品牌LG聯手，推出家電租賃服務，藉此強化企業競爭力，以面對境外電商、品牌電商銷售的挑戰。

486團購表示，家電租賃在日本、韓國行之有年，台灣不盛行、且多以複用品和短租為主，486團購與LG共同推出電租賃服務，主打最低每月到千元就能租賃全新機的萬元家電，且期間內可享有原廠保固和到府清潔保養，租約期滿家電直接歸租戶擁有。

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486團購表示，推出「以租代買」的模式可大幅降低消費者入門門檻，免押金且低月租的支付方式不佔過多信用額度，以家電購置費用較高的冷氣來說，最低每月僅需支付670元租金，就能享用全新冷暖空調。

486先生表示，就算信用卡分期付款也擔心佔掉太多信用額度而怯步，因此這次推出租賃服務時已先設想好，以免押金、低月付的方式，讓消費者手上資金運用更靈活。

迎戰下一個10年，486團購表示，將鎖定「以買代租」模式加速全台拓點和虛實整合腳步，今年預計於桃園和台南再開出兩家店面，將全台據點推進至6家，且新增實體店將全面改為自購資產，現有店面租約到期後，也將改採自購模式並進行大規模升級，最佳化消費者購物體驗和傳達品牌永續經營的決心。

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