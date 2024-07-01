真沒錢了！中國多地政府爆挪用學生營養餐費逾87億元還債

中國地方爆財務危機，近日又被揭露多地政府挪用逾約台幣87億元的學生營養午餐補助資金，用於償還地方債務和其他支出。圖為中國學生打飯示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟低迷，地方政府爆財務危機，不僅缺錢還欠了一屁股債！近日中國官方曝財政收支報告揭露，境內多地政府挪用逾19.51億人民幣（以下同，約新台幣87.3億）的學生營養午餐補助資金，用於償還地方債務和其他支出，不少中國網友紛紛撻伐。

綜合中媒報導，中國政府設立的「農村義務教育學生營養改善計劃專項資金」，2021年至2023年8月補助了13省共159縣231.37億（約新台幣1036億）。不過上週五（6/28）召開的「第14屆全國人大常委會會議」上，中國國務院下轄審計署審計長侯凱公開中《國務院關於2023年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》中卻發現問題。

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報告指出，2021年至2023年8月，有多達66個縣直接挪用約19.51億（約新台幣87.3億）的學生營養餐補助資金，用於償還地方債務和其他支出。另有41縣和1533所學校通過壓低供餐標準、捏造採購業務等方式變相截留擠佔2.7億（約新台幣12億）。還有5縣教育部門與中標供應商合謀通過供應商分紅、捐贈等方式套取4216.02萬（約新台幣1.9億），用於發放福利等。

報告還發現147家供應商和部份學校食堂等供餐單位違規經營，「偷工減料、以次充好」供餐。此外，餐食採購招標和供餐監管等規範不夠嚴格，發現有25縣透過直接指定、設置不合理條款等方式，確定52家供應商向2605所學校供餐，還有78個企業或個人通過偽造資料、圍標串標等方式，中標35縣的101個營養餐項目，相關監管部門和數十所學校人員在供餐監管過程中涉嫌徇私枉法，謀取個人利益。

不少中國網友得知此事後紛紛表示，「拿農村學生的餐補去還政府的債務，真是喪盡天良！」、「沒良心的，還欺負孩子」、「再苦不能苦領導」、「以前不是說孩子們是祖國的花朵？」、「地方政府負債嚴重，事業單位開工資都困難，工程款各種補貼款被挪用，屬於普遍現象」、「沒錢了，到處拆東牆補西牆」。

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