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Google投資貝萊德旗下永鑫能源 擴大在台太陽能採購

2024/07/01 16:20

Google宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google今天宣布，與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動1GW （100 萬瓩） 的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型、邁向Google的全天候零碳目標。

本次合作中，Google將為貝萊德氣候基礎設施投資事業體旗下的投資組合公司、台灣太陽能開發營運商永鑫能源（NGP）挹注資本投資 （capital investment），促進該公司在台灣落實的大規模太陽能建置案。

Google指出，在亞太地區的許多國家，由於土地限制、商業化風電和太陽能資源的稀缺、以及高昂建置成本，難以進一步增加無碳能源的供應量。在台灣，進口燃煤和天然氣等化石燃料就佔總發電量的近85%。為了克服這些困難，企業可以在擬定提升再生能源供給量的新策略，以及透過推廣新興技術、讓區域電力系統實現完全脫碳等方面扮演重要角色。

經主管機關核准後，Google為永鑫能源所挹注的投資將成為該公司佈建1GW 太陽能建置案的開發資本，促進這些專案的股權和債權融資。

此外，Google也將透過購電合約（PPA）從這項建置案中採購高達300MW（千瓩）的太陽能、獲取台灣再生能源憑證（T-REC），以支援Google在台灣資料中心園區、Google Cloud雲端區域和辦公室營運的用電需求。

透過本次合作，Google也有望向在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，幫助他們加速實現永續發展目標，同時降低Google的範疇3溫室氣體排放量。

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