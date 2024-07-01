6月房市熱度未減，六都買賣移轉棟數年增17%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕6月六都買賣移轉棟數出爐，合計約2.4萬棟、年增約17%。不過，受到6月工作天數較5月少8.7%影響，6月六都移轉量月減12%。房產業者指出，受通膨預期、台股兩萬多點行情與新青安政策等多重因素帶動，第二季六都買賣移轉棟數共約7.4萬棟、年增約28%，延續去年下半年至今的熱夏買氣。

根據六都地政局最新發布的6月買賣移轉棟數，台北市2619棟、年增5%；新北市5369棟、年增2%；桃園市4641棟、年增38%；台中市4725棟、年增6%；台南市2399棟、年增44%，；高雄市4048棟、年增17%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股創下兩萬三千點的新高，加上新青安與通膨預期帶動，同時間房地合一稅讓市場供給減少，房市短期呈現供不應求，另一方面過去3個月第一次登記達3.6萬棟，房市仍有交屋潮反映到買賣移轉棟數上，整體房市呈現價量齊揚表現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年上半年六都移轉量合計約13.64萬棟，年增幅超過27%，而且創下自2014年來、11年來同期最高紀錄。

六都上半年移轉量 多數寫下同期新高

陳金萍說明，若進一步比較歷年六都上半年移轉量變化，台北市創下10年來最高紀錄，桃園市創2014年以來、11年來新高；台中市上半年則創13年新高紀錄；台南市續創歷史最高，而高雄市創下歷史第二高量，僅次於1999年，由上述數據可看出今年上半年量能表現處於相對高檔，買氣熱絡。

曾敬德認為，目前房市並無強力管制措施，房市買氣穩定，也因房市買氣好，導致待售物件大量減少，不少屋主又有房地合一稅短期高稅綁住，但只要台股沒有太劇烈變化，房市買氣仍維持穩定機率較高。

陳金萍補充，國內景氣燈號連二月亮出黃紅燈，景氣穩定復甦，而出口表現持續暢旺，內需動能穩健成長，加上台股震盪走高，以及通膨長期化的預期下，推升房市需求，上半年全台交易量年增近3成，幾乎已無懸念。

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