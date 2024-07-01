AI發爐！台股上半年飆漲28％稱霸亞太 日股第2

日本東證指數收盤價 創34年半來新高

台積電今年上半年上漲63%，帶動台股漲勢。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕CMBC報導，在人工智慧（AI）狂潮帶動下，台股今年上半年飆漲28%，漲幅冠居亞太市場，其中重量級的台積電大漲63%、鴻海暴衝105%。該區漲幅排名第2的是日股，日經225漲約18%。而有別於台日股市的火熱，中國滬深300僅漲0.89%、香港恒生上揚3.94%。

資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price）全球股票投資組合分析師高許（Rahul Ghosh）說，「今年全球市場的表現主要由AI議題與央行政策所驅動，該情況可能將持續下去」。他說，AI投資週期的潛力與規模持續帶動全球經濟活動，而AI投資的影響正擴大至工業、材料與公用事業等領域。

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報導說，分析師認為，儘管台股或許引領亞洲市場，但日本似乎是未來受青睞的市場，高許說，改善的公司治理標準將持續對日本企業的表現產生可觀影響。

貝萊德投資研究所首席亞太區投資策略師鮑爾（Ben Powell）也指出，日本的總體經濟背景有利於風險資產，「在強勁的企業改革動能、健康的營利與實際利率仍為負的估值支撐下，我們仍增持日股」。

儘管今年以來多數亞洲市場處於上漲狀態，然而泰國、印尼與菲律賓卻落入下跌區間。泰國下挫8%，為亞太區表現最差市場，雅加達綜合指數下跌2.88%、菲律賓下跌0.6%。

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