特斯拉大量交車 6月豪華進口車市佔飆33.1％歷史新高

6月台灣汽車市場進入傳統銷售旺季，各車廠紛紛擴大促銷優惠刺激買氣，根據監理站統計資料，6月全台新車掛牌量達4萬1587輛。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕6月台灣汽車市場進入傳統銷售旺季，各車廠紛紛擴大促銷優惠刺激買氣，根據監理站統計資料，6月全台新車掛牌量達4萬1587輛，較上月微增0.3%、較去年微減1.9%。

其中進口車受惠於TESLA電動車一口氣掛牌3898輛，6月掛牌量達2萬1514輛，市佔率達51.7%；6月豪華進口車掛牌量達1萬3757輛，年增15.6%，市佔率更飆增至33.1%，市佔率創下歷史新高。

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累計1~6月全台新車掛牌量達23萬2503輛，年減1%，符合市場預期，其中進口車1~6月掛牌量達11萬0673輛，年減2.1%，市佔率47.6%，豪華車掛牌量達5萬9602輛，年減1%，市佔率25.6%。

和泰（2207）汽車代理的TOYOTA與LEXUS兩品牌6月合計掛牌量達1萬2317輛，較去年同期微減0.5%，市佔率29.6%。

其中TOYOTA 掛牌量達9689輛，年增3.4%，單一品牌市佔率達23.3%，LEXUS6月掛牌量為2628輛，較上個月成長5.1%，較去年同期減少12.5%。

中華（2204）汽車代理的MG6月掛牌量達1686輛，年增49.5%，CMC掛牌量達1610輛，年減7.9%。

台灣本田（HONDA）6月掛牌量2263輛、HYUNDAI6月掛牌量1937輛、裕日車（2227）代理的NISSAN6月掛牌量達1503輛。

Ｍ. BENZ6月掛牌量達2376輛、BMW掛牌量2280輛、VOLVO掛牌量達1091輛、PORSCHE和AUDI掛牌量達605輛和374輛。

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