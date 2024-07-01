欠稅大戶出爐 太子汽車創辦人許勝發妻子首度上榜

財政部今公告欠稅大戶。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告欠稅大戶名單， 今年企業及個人欠稅大戶仍多為「老面孔」，個人欠稅大戶仍由已故股市聞人黃任中家族欠稅33.68億元連續15年蟬聯榜首；值得注意的是，太子汽車集團創辦人許勝發之妻許鄭溫溫於2019年過世，積欠遺產稅5.21億元，今年首度進榜，排名個人欠稅第7名。

財政部今公告欠稅大戶915件、金額約895.12億元，與去年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。財政部表示，減少件數包括繳清、分期繳納、未達公告門檻及逾期等。

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個人欠稅大戶方面，今年仍黃任中家族蟬聯榜首，黃任中本人仍欠稅19.35億元居冠；其次是高雄黃承志家族，欠綜所稅和遺產稅逾15.12億元；第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.64億元，黃燕平也欠稅1.69億元，合計黃任中家族仍欠稅約33.68億元。

值得注意的是，太子汽車創辦人許勝發的妻子許鄭温温首度進榜，她於2019年過世，遺產稅案件去年確定，積欠遺產稅共5.21億元。此案遺產管理人為律師王志超，許鄭温温為被繼承人。

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