東元獲印度電動車用動力系統訂單 明年Q1量產交付

東元獲印度電動車用動力系統訂單。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）的印度子公司TEMICO宣布獲得印度主要電動車製造商訂單，將提供5000台9米及12米的電動巴士直驅動力系統，以及5萬台輕型商用車動力系統，此為3年期合約，計劃從2025年第1季起量產交付。

東元董事長利明献表示，東元取得印度電動車用動力系統大單，象徵在印度市場重大突破，且隨著當地電動車市場迅速成長，印度子公司將繼續擴大市場份額，推進在地化生產，並響應印度政府政策，也將台灣電動車產業發展推向海外。

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東元近年持續瞄準能源、永續商機，在電動車供應鏈與充電樁市場皆有著墨，並在印度、墨西哥建立新廠，瞄準美洲與印度內需市場，擴大東元電機事業版圖，如印度子公司TEMICO就在班加羅爾與日本三井合資成立工廠，2023年底啟用電動車動力系生產線，預計下個月獲得當地政府BIS認證並正式量產。

TEMICO董事連昭志指出，目前印度僅有1家本地廠商能夠在地化生產電動巴士動力系統，TEMICO可望成為第2家，強化了TEMICO的市場競爭力、並有當地政府政策推力，且根據莫迪政府計劃，印度現有約80萬台柴油引擎巴士目標2030年全面電動化，將是可觀的商機。

東元在台灣電動巴士動力系統市場已有經驗，是第1家取得政府DMIT（臺灣設計與製造）認證的電巴動力系統製造商。東元表示，台灣每年約千台的電動巴士需求量，印度市場的規模則更具吸引力，且東元近年積極拓展海外，產製功率模組化動力系統以及充電樁，在中國、印度和北美地區逐步切入不同的應用市場，強化全球供應鏈。

連昭志也表示，目前正與印度其他巴士製造商接洽，力求東元TEMICO成為印度重要的電動巴士動力系統供應商。

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