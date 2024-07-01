股匯不同調！人民幣拖累 台幣再度貶破32.5元大關

股匯不同調，台幣再度貶破32.5元大關。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台北股匯今日走勢不同調！台股在台積電領軍上漲下，大盤指數盤中漲逾百點，惟亞幣續疲，新台幣兌美元匯率盤中再度貶破32.5元關卡，中午暫時收在32.511元、貶值6.1分，台北外匯經紀公司成交量5.9億美元。

上週五美國公布個人消費物價指數PCE如市場預期，年增率降至2.6%，為3年新低，美通膨趨緩，市場重燃聯準會今年降息希望，美元由高檔滑落，目前各界關注焦點轉向本週將公布的非農就業數據。

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外匯交易員指出，通膨與就業表現為聯準會決策最關鍵兩項指標，一旦就業也出現疲態，降息就不遠了，只是美國總統大選在首場電視辯論會後，川普勝算提高，金融市場多預期若川普當選後有利美股、美元雙漲，對美元帶來支撐，中國可能面臨川普加徵關稅衝擊，對人民幣不利。

新台幣匯價今早以32.47元、貶值2分開出，隨出口商季底拋匯潮暫告一段落，加上人民幣、日圓持續走疲，台幣匯價受到拖累貶勢擴大。

其中，人民幣在岸價、離岸價今早雙雙再創去年11月以來新低價，日圓兌美元匯率早盤又貶回161附近。

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