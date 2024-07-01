整體伺服器第3季出貨量增 台灣代工廠旺季更旺

受惠於AI伺服器業務動能強勁，加上對通用型伺服器的排擠效應逐漸淡化，台灣代工廠旺季更旺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於AI伺服器業務動能強勁，加上對通用型伺服器的排擠效應逐漸淡化，台灣代工廠旺季更旺，研調機構集邦（TrendForce）看好整體伺服器出貨除了第1季較為平淡，第2季已優於首季表現，預估第3季第出貨量將進一步呈現季增，基板管理控制器（BMC）出貨規模同步受惠上修。

集邦觀察，今年AI伺服器仍在企業資本支出中產生排擠效應，通用型伺服器成長受到影響，但近期如基板管理控制器、新款中央處理器（CPU）等相關零組件，基於伺服器新平台已受導入，雲端服務供應商出現不錯的採購力道，此外，帶動供應鏈出貨逐季成長。

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集邦表示，現階段包括英特爾（Intel）、超微（AMD）推出的先進處理器皆在企業資本支出支撐下獲得拉貨，基板管理控制器更得益於輝達（NVIDIA）GB200 量產在即，中系業者備貨動能提升，紛第2季底已開始增加訂單規模，原廠位元出貨量將優於原本預期，且DDR5占比將在第3季提升至60%大關。

集邦指出，在伺服器出貨季增的趨勢之中，除了AI伺服器訂單暢旺，對企業級伺服器的拉貨動能也相當顯著，戴爾（Dell）、慧與（HPE）、聯想（Lenovo）等品牌廠皆可望雨露均霑，過去疫情期間暫緩的標案也相繼重啟，儲存伺服器第3季出貨預估季增約4%至5%。

而在中系業者方面，雖中國整體區域性經濟並未恢復，但由官方主導的電信商標案將在本月展開，因此推升相關業者，如IEIT與xFusion的訂單需求。此外，在雲端服務供應商的需求動能方面，字節跳動（ByteDance）因應新業務發展，已拉大全年伺服器採購；阿里巴巴（Alibaba）與騰訊（Tencent）也因換機週期，皆已於近期上修伺服器整機訂單。

隨著AI應用滲透至企業端，台廠供應鏈中，鴻海（2317）已取得慧與伺服器訂單，而戴爾、聯想伺服器供應鏈夥伴則是緯創（3231）、英業達（2356）等業者，此外，緯創集團也鎖定阿里巴巴、騰訊等業者帶動的伺服器商機，英業達則同時斬獲中系業者字節跳動大單，同時成功擴大對北美雲端服務供應商的AI伺服器代工層級。

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