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台股今日重點

2024/07/02 06:28

南韓三星3奈米製程良率過低，傳三星擬導入聯發科晶片。（資料照）

1.由於韓國三星3奈米製程良率低於20%，該公司Exynos 2500處理器量產出現困難，恐不足以支應下世代旗艦機種 Galaxy S25，再加上高通價格上漲，傳出三星擬導入聯發科晶片。

2.台股週一（1日）在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子股開盤上漲帶動下，加權指數指數開盤漲10.45點，以2萬3042.7點開出。電金傳類股皆見點火，指數開小紅走高，盤中漲155點，來到2萬3187點，不過隨著航運、塑化等傳產股走跌，台積電漲幅收斂，終場指數小漲26.32點，收2萬3058.57點。

3.台灣經濟研究院週一發佈5月製造業景氣燈號，信號值為13.33分，月減1.61分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。台經院表示，全球個別產業的復甦速度不均，傳產復甦動能力有未逮，可能會影響未來製造業整體表現。

4.新光金控董事長陳淮舟上週五因個人健康因素請辭，7月1日生效。新光金控1日上午召開臨時董事會，通過由新光人壽董事長魏寶生兼任新光金董事長。

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