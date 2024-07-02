中國環北京房市暴跌！ 售價僅剩4分之1

中國天津市武清區建案「首創·新北京半島」，26坪戶型從2017年的160萬人民幣，爆跌成39萬人民幣。（圖擷自中國房天下網站）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津市武清區的建案「首創·新北京半島」，屬於「環京（北京周圍）樓市」之一，但26坪的戶型從2017年160萬人民幣（約新台幣716萬元），到如今爆跌成39萬人民幣（約新台幣174萬元），房價剩下4分之1左右。

中國網路上近來流傳一篇文章，標題為「我們社區房價跌到39萬，歡迎大家來天津武清和我當鄰居」，發文者指稱，他在2022年底至2023年初武肺疫情剛解封時，來到天津市武清區看房，以不到70萬人民幣（約新台幣313萬元）的價格入手一套房子。

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發文者當時以為自己撿到了便宜，因為同戶型在2017年普遍成交價為140萬人民幣（約新台幣626萬元），最高還炒到160萬人民幣，沒想到最近出現了不到39萬人民幣的成交案。

發文者透露，當地距離北京幾乎是0距離，過了一片小樹林就可抵達北京通州區，開車去北京市中心約半小時左右，而且周邊生活機能豐富還有學校，因此希望有興趣的買家可以來看看房子。

這篇文章旋即在微博引起討論，有媒體前往「首創·新北京半島」走訪多名屋主、房仲，證實當地房價出現爆跌狀況。據了解，「環京樓市」在2016至2017年炒得最瘋狂，但隨著政策、疫情的影響，投資客紛紛逃難脫手，只剩下自住者還留在原地。

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