內政部啟動「全民參與街道改善平台」

「全民參與街道改善平台」是源自國土署「街道醫生」團隊，主要是透過平台讓民眾直接參與道路改善。（內政部提供）

〔記者徐義平／台北報導〕為提升行人安全，加速道路改善，內政部與其它部會聯合召開「全民參與街道改善平台」，由民眾直接參與道路改善計畫，最終平台會公布分區得票數較高的前十案，並由中央全額補助進行改善作業，並公布各階段施工情況，讓全民來監工。

內政部部長劉世芳指出，「全民參與街道改善平台」是源自國土署「街道醫生」團隊，主要是透過平台讓民眾直接參與道路改善，目前內政部已完成的道路無障礙空間串聯起來長達619公里，至於，已改善道路品質的長度則達906公里。去年一個年度更完成902處路口改善。

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預計今年要投入4年400億「永續提升人行安全計畫」，透過補助經費挹注地方政府積極改善轄內行人通行密集區域或重要道路節點的通行安全，推估到今年9月可優先完成400處路口。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，過往民眾在道路上常遇到的無障礙通道不連續、人行道設計不夠貼近用路人需求等問題，期待能夠透過該平台能夠成為全民與政府參與道路改善作業的溝通管道。

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