納智捷拚了！LUXGEN n⁷ 純電動車百萬元有找

裕隆自主品牌納智捷7月起LUXGEN n⁷ 5人純粹版電動車強勢回歸百萬元有找，入手價99.9萬元。（納智捷提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）自主品牌納智捷汽車拚了！7月起LUXGEN n⁷ 5人純粹版電動車強勢回歸百萬元有找，入手價99.9萬元。

LUXGEN總經理李應生指出，LUXGEN n⁷ 4月起連續3個月，n7電動車每月交車量均超過千輛，第一波訂單已經交車近一半，截至6月底已經交車3692輛，剩下的一半預計第3季可交車完畢。

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6月中開放n7電動車第2波預購以來，超過3成訂單來自車主推薦，目前訂單也達約1000輛，今年LUXGEN n⁷ 全年交車量達萬輛的目標不變。

回應消費者需求，LUXGEN n⁷ 滿電特仕版103.9萬元7月限時延長，5人純粹版回饋價回歸百萬元以下，每輛99.9萬元，加速純電動車普及。

李應生指出，身為台灣自主品牌，LUXGEN肩負著台灣綠色移動創新者的使命，為加速新能源交通普及、降低普羅大眾進入門檻。

LUXGEN從汽車銷售品牌進化為智慧移動服務品牌，外界可能認為價格是LUXGEN新能源產品成功的關鍵因素。

李應生認為，唯有透過國產電動車共同擴大電動車口數，才能真正讓新能源生態系越趨完整LUXGEN的新能源產品價格將依市場策略、原物料成本變化等因素隨時動態調整。

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