南韓去年對中國出口驟降約2成！降幅創40年之最，圖為南韓釜山貨櫃碼頭。（歐新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓貿易協會國際貿易通商研究院週一（1日）發佈報告顯示，去年南韓對中國出口年減19.9%，降幅創下近40年來之最，同期，南韓對中國貿易收支自1992年後，首次盈轉虧。

韓聯社報導，根據報告顯示，去年南韓對中國出口額為1248億美元（約新台幣4.06兆元），較前1年1558億美元（約新台幣5.06兆元）減少19.9%。

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同時，對中國貿易收支出現181億美元（約新台幣5882.5億元）逆差，自1992年以來首次出現逆差，規模也創下新高。

報告指出，這主要是由於韓中貿易結構和韓企供應鏈結構發生變化。隨著中國從中間產品進口加工國轉變為中間產品生產出口國，2016年起，中國在原材料、中間品、消費品領域，從韓國進口呈減少趨勢。

與此同時，南韓中間產品自中國進口比重從2016年的27.3%升至2023年的31.3%，其中，前體、氫氧化鋰、陰極材料自中國進口額從2016年的1億美元至2億美元（約新台幣32.5億元至65億元）升至2023年的25億美元至49億美元（約新台幣812.5億至1592.5億元），而同期，南韓中間產品對中國出口所佔比重快速減少。

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