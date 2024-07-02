三星3奈米良率太慘 傳Galaxy S25擬導入聯發科晶片

三星3奈米製程良率太低，傳Galaxy S25擬導入聯發科晶片。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於韓國三星3奈米製程良率低於20%，該公司Exynos 2500處理器量產出現困難，恐不足以支應下世代旗艦機種 Galaxy S25，再加上高通價格上漲，傳出三星擬導入聯發科晶片。

以往三星 S 系列的旗艦級手機都採用三星 Exynos 或高通 Snapdragon 系列晶片，礙於三星3 奈米製程良率不穩，下一代旗艦手機處理器Exynos 2500良率被爆出低於20%，這一數字遠低於良率60%的量產門檻。

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此情況為Exynos 2500是否可如期應用於Galaxy S25系列手機，蒙上一層陰影，不僅如此，高通擬大幅調漲晶片價格，在成本考量下，三星將不得不盡快考慮另一個計劃，傳出三星對採用聯發科晶片的意願大增。

科技媒體《WccfTech》報導，聯發科已經透過幾代產品證明，其所生產的旗艦晶片不僅可以與高通競爭，還可以與蘋果的 A 系列產品正面交鋒。

報導指出，現階段尚不清楚三星是否能夠提高其 3奈米製程良率，但三星在採用尖端曝光技術大規模生產晶圓方面落後於台積電。由於這個原因，韓國也失去高通 Snapdragon 8 Gen 4 的訂單，因此假設三星已經沒有選擇並且無法及時實現 Exynos 2500量產計畫，「我們可能會看到 Galaxy S25 型號配備不同的處理器」。

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