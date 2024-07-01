主力留台灣 德報告：台積電海外擴張 僅貢獻全球10％產能

研究報告指出，台積電的海外工廠對全球的晶圓代工產能貢獻僅不到10%。

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球地緣政治下，台積電一方面加強本土先進製造能力和產能，也積極在日本、美國和德國海外擴張，根據研究報告指出，台積電的海外工廠對全球的晶圓代工產能貢獻僅不到10%，凸顯該公司仍是將發展主力留在台灣。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的Bonnie Glaser等專家指出，即使台積電滿載生產，其海外工廠對全球產量的貢獻仍將不足10%。

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台積電在海外的擴張，仍引發有些人對產業移轉的擔憂。不過，Tomshardware報導，台灣的科技業整體上具有很強的韌性，一方面，台廠正在國內發展，另一方面，台灣企業致力全球擴張。台積電在亞利桑那州的努力，強調致力於保持強大的全球影響力，同時繼續從台灣基地推動技術進步。

台積電在亞利桑那州鳳凰城取得了重大進展，正投資超過650億美元建設Fab 21 工廠的三期工程，即將在Fab 21 第一階段開始大規模生產採用4奈米和5奈米級製程技術晶片，並計劃在本世紀末建設更多階段產能，這將顯著提高其產能和在全球的足跡。

在亞利桑那州鳳凰城的建築工地十分繁忙，每天約有8000名工人在現場工作，高峰期有時會達到12000人。

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