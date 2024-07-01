無薪假跌破4700人 實施人數創近3年新低

勞動部公布最新減班休息統計，實施人數跌破4700人，4685人創近3年新低（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部今日公布至6月底實施減班休息（無薪假）統計，共272家、4685人，再創近3年來減班休息統計人數的新低，但花蓮地區因震災目前逾百人實施減班休息，勞動部已提供相關就業服務專案；針對「橡膠製品製造業」等5行業受僱勞工，勞動部也延長僱用安定措施至今年底。

勞動部1日公布勞雇雙方協商減少工時統計，至６月30日共272家、4685人實施，與上期（6月17日）相較，本期家數增加10家，人數減少653人。

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勞動部指出，本期雖有增加10家業者實施，但主要都為小型廠家；本次人數減少則是集中在製造業，化學工業中的1家橡膠製品製造業者，因訂單回穩，約580多人提前停止實施，讓整實施人數降至5000人以下，較5月16日的4890人進一步下降，是近３年來的新低。

雖然目前內需型產業大致穩定，但因0403花蓮地震後續尚未恢復，仍需密切注意觀察花蓮地區受影響產業的恢復情形，包括運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業，目前仍有逾百人實施減班休息。

此外，勞動部也公告自2024年7月1日起，延長辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」、「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「機械設備製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」5行業的受僱勞工，如在公告辦理期間（2024年12月31日前），與事業單位協議實施減班休息，可申領薪資補貼，每人每月最高可領9200元，以降低薪資減損對勞工生計的衝擊。

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