傳產復甦動能不足 5月製造業景氣燈號續亮綠燈

台灣經濟研究院發布5月製造業景氣燈號。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣經濟研究院今天發布5月製造業景氣燈號，信號值為13.33分，月減1.61分，燈號續為代表景氣持平的綠燈。台經院表示，全球個別產業的復甦速度不均，傳產復甦動能力有未逮，可能會影響未來製造業整體表現。

在國際景氣方面，台經院指出，主要經濟體製造業復甦力道蹣跚，歐盟及日本5月製造業採購經理人指數（PMI）皆較上月回升，中國及美國製造業PMI下滑至緊縮區間，顯示全球製造業景氣呈現混沌未明。

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國內製造業方面，生產指標受惠於AI及高速運算等新興科技應用商機持續活絡和基期偏低等因素，年增率呈現連續第3個月正成長，出口及外銷訂單在部分傳統庫存回補及AI與雲端產業需求暢旺帶動，進出口和外銷訂單年增率仍維持為正成長，但增幅已較上月明顯縮小，影響需求、原物料投入面指標表現。

此外，台股在美國AI晶片龍頭財報亮眼帶動下，出現價量齊揚，但部分製造業廠商因預期國際油價及航運格價上漲，造成成本轉嫁壓力增加而看壞未來半年景氣者較上月增加，影響經營環境面指標，故5月製造業景氣信號值為13.33分。

進一步觀察細部產業，在紡織業方面，受惠於奧運商機，出口、外銷訂單年增率呈雙位數成長，但歐美零售業景氣復甦緩慢，品牌商後續追單力道減弱，指標增幅皆較上月縮小，抵銷部分需求及原物料投入等指標表現，故5月本產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端產業需求續強，帶動相關訂單增加，出口及生產指數年增率續呈上揚，不過增幅皆較上月縮小，抵銷部分需求面及原物料投入面指標表現，故5月本產業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈。

整體來看，5月製造業景氣燈號續為持平的綠燈，但因全球個別產業的復甦速度不均，科技類產品生產、外銷訂單表現續強，傳統產業生產因低基期及庫存回補需求增加，指數增幅回升，若與基期相比，大多數傳產生產仍未回升至基期水準，顯示傳產復甦動能力有未逮，此恐影響未來製造業整體表現。

展望未來，歐盟已在6月啟動2019年以來首次降息，而美國通膨壓力減緩，降息時間點不斷調整，高利率環境仍將抑制美國經濟表現，此外，地緣政治衝突及氣候變遷問題，對全球物流所引發的貿易干擾以及中國產能過剩問題，都可能影響我國製造業未來表現，仍需持續關注。

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