焦點股》福華：碳權開發前途茫 市場不買單

福華今股價走跌。（擷取自奇摩股市）（

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）旗下的福華電子（8085）近期積極開發碳權商機，上週（6月26日）還舉辦記者會說明開發進度，可惜市場不買單，記者會前後股價都走跌，今日也開低走低，近11時40分，福華股價下跌3.7元或5.12%，暫報68.5元，成交量逾7000張。福華股價從高點97.6元起跌，至今日最低點67.4元，短線跌幅已逾3成。

福華董事長洪奇昌日前於記者會中表示，印尼14.4萬公頃森林的碳權開發最快下個月完成驗證、開始進行額度申請，希望明年全部完成，初估申請額度為3年、每年100萬噸，但實際挹注營收時程落在2025至2027年間不定。

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不過，27日福華發布重訊澄清，該案場將於第3季委託第三方驗證機構CTI華測檢測公司進行驗證，預計年底前取得驗證報告，通過後才進行額度申請，需1至2年時間取得國際碳權認證機構Verra的確信認證，又需1季時間才能取得「經認證之碳單位（Verified Carbon Units, VCU）」。意即，進度、取得額度、貢獻都無法準確預估。

而福華本業近年營運辛苦，今年前5月累計營收2.26億元、年減達34%，洪奇昌說，未來將逐漸轉型為純碳權開發公司。而上週5個營業日3大法人也不太賞臉，合計共賣超福華7204張；上週五（6月28日）當沖成交量6535張、佔比46%。

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