中菲行搶攻印度市場 建立全新諮詢服務

中菲行強化提供諮詢服務，至印度設立全新的諮詢服務部門。（中菲行提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 宣佈在印度清奈/坦米爾那都設立全新的拓展至印度（Expand to India）諮詢服務部門，中菲行指出，印度在2023年超越中國，成為全球人口最多的國家，提供了一個龐大的內需市場，為回應眾多製造商在印度加速成長的需求，中菲行2024年在印度進一步拓展，總計設立8個營運單位，主幫助製造商在這個多變的動態市場中建立穩定的生產和配送機制。

根據World Data資料指出，印度的勞動力成本比中國低82%，比泰國低70%，比印尼低49%，而比越南和菲律賓都低40%。再加上勞動力供應充足，且大部分為適齡勞動人口（中位數年齡為28歲），其中更有許多工程師是雙語人才。

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中菲行說，包括報關和合規、進口支援、法律專家、供應鏈優化、工廠管理、完整配送等地諮詢服務，將在印度全國內提供支援，並將重點擺在提供關務、法律諮詢以及相關服務，能有效協助製造商應對複雜的印度海關法規、法律要求和貿易合規。

中菲行集團印度總經理Rajesh Srinivasan表示，印度本就具備高成本效益的勞動力、政府激勵政策以及龐大的消費市場，使其成為拓展製造業的理想地點，但儘管作為製造業重鎮有諸多優勢，在面對錯綜複雜的關務、法規和物流環節上，仍具相當的挑戰性，全新的諮詢服務和經驗豐富的團隊，將為客戶提供必要的指引和支援，以確保順利且完全合規地進入印度市場，並享受相關政策優惠。

Srinivasan指出，許多企業赴印度，但往往因行動過快，低估了印度海關、法規、物流和供應鏈要求的複雜性，導致拓展項目除了遭受重大延誤、增加成本，更嚴重損害客戶關係，因此中菲行堅持在清奈特別設立了新的‘拓展至印度’諮詢服務的主要目標。客戶需要的不僅是傳統的物流服務，在法律和法規要求方面，透由中菲行的在地專家，幫助實現完全合規且安心地開拓印度市場。

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