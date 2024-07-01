中國武漢科大招募2圖書館員 月薪不到1萬逾千人搶破頭

中國經濟低迷，年輕人工作難尋，近日中國媒體報導，武漢科技大學圖書館（見圖）招募2名管理員，在扣除社保後每月實領薪資約1700元人民幣（7600台幣），但仍吸引破千人應徵。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟低迷，年輕人工作難尋，近日中國媒體報導，武漢科技大學圖書館招募2名管理員，在扣除社保後每月實領薪資約1700元人民幣（7600台幣），但仍吸引破千人應徵，引發中國網友熱議。

武漢科技大學隸屬於湖北省省屬大學。中國官媒《澎湃新聞》 報導，該校圖書館管理員的薪資待遇依照武漢市最低工資標準2210元人民幣（9880台幣）發放，扣除社保後每月有1700元人民幣左右，無公積金，無其他任何補貼，無年終獎金，不包吃住，為勞務派遣用工，工作形式為全年實施倒班制（輪班）、寒暑假及假日均須倒班，晚班是下午4點到晚上10點，早班是上午8點到下午4點。

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報導指出，武漢科技大學招募的2名圖書管理員，主要職責是負責圖書借閱、閱覽秩序維護、設備設施維護等相關工作，應徵人員的年齡不超過45歲，應徵人員需具有大專及以上學歷，所學專業不限，近3年未就業畢業生優先考慮。

儘管薪資待遇過低，而且還需輪班，但據報導，下載報名表的人數破千人，報名時間已在6月25日截止。

對此，不少中國網友留言稱，「就算低到離譜的工資，還是會有很多人去報」、「太離譜了現在的工作」、「明顯是找一些剛畢業過渡備考公務員的」。

根據中國人力資源公司「智聯招聘」的數據，今年破紀錄的1179萬名應屆大學畢業生僅48%收到錄用通知，意味了即將離開校園的大學生和研究生，一半以上還沒找到工作。

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