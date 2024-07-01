傳台積電明年資本支出上看360億美元 陸行之這樣看

台積電（2230）2奈米需求超預期，傳2025資本支出上看360億美元。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日業界傳出，晶圓代工廠台積電（2330）因持續加碼2奈米等最先進製程相關研發加上2奈米後續需求超乎預期，預計2025年資本支出最高上看360億美元（約新台幣1.16兆元）。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為只要台積電資本開支維持在35%至40%的營收，都是好事，不會影響年增配息。

綜合媒體報導，根據業界消息指出，台積電2奈米產能需求強勁且超乎預期，相關擴充產能規畫也傳將導入南科，以製程升級挪出空間。因持續加碼相關研發以及應對市場需求，預計台積電2025年資本支出可望達320億美元至360億美元（約新台幣1.03兆元至1.16兆）區間，為歷年次高，年增12.5%至14.3%。

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對此，陸行之週一（1日）在臉書發文表示看法，稱只要台積電2025資本開支維持在35%至40%的營收，都是好事，不會影響年增配息，並預估台積電2025年資本開支將落在346億美元至395億美元（約新台幣1.12兆元至1.28兆元）區間。

截至台北時間1日早上11點05分左右，台積電股價暫報974元，漲幅0.86%。

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