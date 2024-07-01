「大齡」成屋豪宅「皇翔御琚」讓價 8樓寫整戶交易最低單價

屋齡13年的成屋建案豪宅「皇翔御琚」，5月最新揭露門牌為60號的8樓，拆算每坪單價約207.1萬元，若撇除持分戶交易不算，該戶單價創該豪宅整戶交易新低。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕「大齡」成屋豪宅價鬆。根據內政部實價網最新揭露，北市信義計畫區、屋齡13年的成屋建案豪宅「皇翔御琚」，5月最新揭露門牌為60號的8樓、總價4.16億餘元，不過，拆算每坪單價約207.1萬元，若撇除持分交易不算，該戶單價創該豪宅整戶交易新低。

根據最新實價，該戶坪數約231.47坪（包括3車位、約41.33坪），扣除車位坪數與價格2300萬元，拆算每坪單價約207.1萬元，為該豪宅2013年有實價揭露以來整戶交易單價新低。

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房產業者指出，該豪宅自2013年3月出現首筆實價揭露後，目前已累積至少18筆實價資訊，其中最高單價為2014年7月，門牌為66號的4樓，每坪單價高達290.5萬元，也是當時最貼近前央行總裁彭淮南「300萬豪宅防線」的豪宅。

不過，該豪宅自2018年5月以後的實價揭露，每坪單價就落在220萬元上下震盪，而該時間點以後累積至少8筆實價，僅有兩筆突破220萬元。

部分豪宅銷售時間太長 規劃已不符當前豪宅客需求

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，北市豪宅市場近年成交價格低迷，尤其部分豪宅因銷售時間過長，價位有所調整，而該案從預售賣到新成屋、再賣到新古屋，近年成交單價區間、每坪約180萬元至230萬元，原因除銷售時間太長、建商策略改弦易轍外，可能也與十幾年前的建築規劃不符合現在豪宅客層的需求有關，以致於價格不漲反降。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅收到政策控管，房價沒有太多表現空間，加上豪宅市場有新案可挑選，又碰上「囤房稅2.0」對於餘屋房屋稅也重，建商與其把資產卡在那，不如稍讓利賣掉，反而資金可以再投入其它開發投資。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，豪即便需求端出現轉變，但建商為了確保社區品質及既有住戶權益，對售價、潛在買方身分仍相當堅持，因此價格、去化策略與一般住宅完全不同，未來也很難以囤房稅2.0撼動。

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