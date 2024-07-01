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疫後經濟復甦 日本地價創2010年來最大漲幅

2024/07/01 11:36

2023年日本地價年增2.3％，創2010年以來最大漲幅。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本國稅廳週一（1日）公佈的數據顯示，2023年日本地價年增2.3％，疫情後漲幅首度突破2％，也創下2010年以現行方法計算以來最大年漲幅。

綜合外媒報導，隨著經濟從疫情大流行中復甦，蓬勃發展的旅遊業也支撐了都會地區公寓的強勁需求，帶動日本地價連續第3年成長，2023年成長了2.3％，延續2022年1.5％和2021年0.5％的漲幅。

在官方的調查中，日本全國47個都道府縣當中，共有29地的平均地價上漲，比2022年的25個都道府縣增加。由於住宅、商業用地需求強勁，福岡縣以5.8％的漲幅位居榜首，其次是沖繩縣5.6％、東京都5.3％和北海道5.2％。另外，16個縣的平均地價下滑，其中和歌山降1％、愛媛降0.8％、富山和鹿兒島各降0.7％。

調查也顯示，37個都道府縣當中，黃金地段的地價明顯上漲，其中埼玉縣、千葉縣漲幅超過10％。由於外國遊客的增加，東京市中心淺草雷門一帶地價漲了16.7％。東京銀座鳩居堂（Kyukyodo）前地段則連續39年蟬聯日本最貴，每平方公尺要價4424萬日圓（27.5萬美元，約新台幣902萬元），地價年增3.6％。

日本政府觀光局的數據顯示，由於日圓疲軟推動國際旅遊創紀錄成長，5月訪日的遊客量連續第3個月超過300萬人。2023年，日本接待了約2500萬名外國遊客，這一數據曾在2019年創下3190萬人次的紀錄。

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