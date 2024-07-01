全國915大戶欠稅895億 黃任中家族欠稅33.7億連15年榜首

財政部今公告欠稅大戶，今年欠稅大戶915件、金額約895億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告欠稅大戶名單， 今年企業及個人欠稅大戶仍多為「老面孔」，個人欠稅大戶仍由已故股市聞人黃任中居冠，連續15年蟬聯欠稅大戶榜首，黃任中本人欠稅19.35億元，兩位姐姐夏黃新平及黃燕平分別欠稅12.64億元及1.69億元，合計黃任中家族欠稅33.68億元。值得注意的是，太子汽車集團創辦人許勝發之妻許鄭溫溫在2019年過世，也欠下遺產稅5.21億元，排名個人欠稅第7名。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，每年7月1日公告個人累計欠稅超過1000萬元或營利事業累計欠稅超過5000萬元案件，公告內容包括欠稅人姓名或名稱（營利事業一併公告負責人姓名及地址）、稅目、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額（含滯納金、利息、滯報金、怠報金）及欠稅人地址等，公告期間自2024年7月1日至12月31日。

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根據統計，今年公告欠稅大戶915件、金額約895.12億元，與去年公告資料相較，件數減少16件、金額減少31.97億元。其中，今年企業欠稅大戶仍由環亞大飯店欠稅21.8億元居冠，松竹皇宮大酒店欠稅11.6億元排第2，紅頂酒店欠稅10.9億元排名第3。

至於個人欠稅大戶仍是黃任中欠稅19.35億元最多，夏黃新平欠稅12.64億元排名第3，加上黃燕平欠稅1.68億元，合計黃任中家族欠稅逾33.68億元；而高雄黃承志家族欠稅15.12億元排名第2，主要是欠繳綜所稅及遺產稅。

財政部強調，除公告重大欠稅案件督促欠稅人納稅外，稅捐機關與法務部行政執行署加強聯繫協調，積極查調納稅人可供執行財產，對有繳納能力卻故意隱匿財產的欠稅人也積極追查其動向，將所查得資料提供行政執行機關參考並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。財政部呼籲，欠稅人儘速向稅捐機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請分期繳稅，如期繳納者，即不予公告其欠稅資料。

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