金融科技時代下的荒野大鏢客

台灣金融研訓院院長黃崇哲。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融研訓院院長黃崇哲指出，伴隨銀行公會參訪美西，在這個充滿綠能與創意之地，實地瞭解矽谷科技巨頭微軟、輝達、Google等對於AI金融服務的種種想像，同時也了解美西最大銀行富國銀行（Wells Fargo），如何與科技搭配來因應ESG金融的發展。

黃崇哲說，最值得一提卻是，在參訪後我自行前往探尋的一個小鎮中，所看到金融發展的昔日與未來，串起了我那一絲歷史的悸動。

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「就像我們的九份，坐落在內華達州群山之中的維吉尼亞小鎮，因為擁有的傲人礦藏，在1860年代快速造就出當時全美國最富有的小鎮，財富的湧入帶來了數不清的酒館、賭場，吸引了無數冒險家，其中就包括了馬克·吐溫。這位文學巨匠曾在此為《舊金山紀事報》工作，也正是在這裡，他選定了「Mark Twain」這個響徹全球的筆名。

然而，小鎮的故事遠不止於此。在那些金礦帶來的繁榮背後，是金融服務的蓬勃發展。當年的富國銀行，不僅提供了存匯業務，還運營著信任可靠的驛馬車服務和新興的電報業務。他們創新地整合了送人、送貨、傳遞信息的服務，使得這些服務成為支持金銀開採和經濟增長的基石。其實，對照之下，當時東方的票號，也是需要搭配鏢局保鑣服務，才能完成顧客所託，異曲同工之下，富國銀行更具現代元素。」

他指出，在電報剛發明之初，為了避免竊聽，富國銀行在那個年代創建了一套複雜的加密系統，來保障客戶的資金安全轉移。在電報訊息中，像「金幣」這樣的敏感詞被替換成「黃蜂」等無意義的詞彙，然後再用密碼表進行解碼。這種三層加密代碼系統，讓每一筆交易都能在狂野的西部沙塵中安全地傳遞，不被盜匪探知。

隨著時光的推移，金融機構面對的威脅也在演變。今天的我們，雖然不再擔心牛仔強盜，但詐騙集團和駭客卻仍無時無刻不在試圖竊取他人的財富。AI時代的到來，更讓駭客們利用生成式AI來精進他們的詐騙手法，諸如「變臉詐騙」、「魚叉式網路釣魚」以及「網路捕鯨」等等，使得金融防範的難度與日俱增，對金融機構的防護能力提出了前所未有的挑戰。

然而，科技的腳步不會停下，為了享受它所帶來的便利，我們必須勇敢面對新興的威脅。歷史教會我們，無論是銀行行員還是金融消費者，都需要擁有「零信任」的心態。對於涉及金錢的事務，不能僅僅依賴過去的信任，而必須經過明確的驗證，才能進行授權交易。這種心態，就像在荒野西部的小鎮中，面對有限的保安官力量，唯有成為擁有神準槍法的牛仔，才能夠保護自己的財富不受盜匪的侵擾。

於是在富含金銀礦產的山野中，讓我聯想到金融行員的另一個身分，竟是「荒野大鏢客」，穿梭於數位時代的狂野西部。這樣的聯想，讓人不禁莞爾。

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