等不到聯準會降息 全球央行貨幣政策走向分歧

等不到聯準會降息，全球央行貨幣政策逐漸走分歧。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價壓力持續，美國聯準會（Fed）降息的預期一再延後，這也導致全球各大央行的貨幣政策逐漸走分歧，在《彭博》針對全球23個主要央行進行的季度調查中，只有日本央行（BOJ，日銀）不會在未來18個月內降低借貸成本，多數央行已準備好在今年採取行動。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）編撰的數據顯示，到2025年底，全球基準利率總計將降1.55個百分點。就連前景不明的聯準會，今年也有機會採取一些措施，由於美國頑固的通膨，Fed削減借貸成本的計劃似乎出現了一些問題。

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在美國保持謹慎的同時，擔心消費者物價壓力持續存在的央行總裁們，預期利率下降的軌跡要比上升時溫和得多。已開發國家的寬鬆政策不再同步，以歐洲為例，瑞士央行（SNB）今年已降息2次，歐洲央行（ECB）降息1次，英國央行（BOE）還未採取行動，而挪威央行（Norges Bank）官員則表明，不太可能在2025年之前採取行動。

彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）表示，疫情後的通膨已經打破了央行的策略，正常的「搭手扶梯上、電梯下」的模式已經被翻轉，出現利率快速上升、緩慢下降的情況。隨著ECB、瑞士央行和其他許多新興市場制定自己的路線，聯準會作為全球舵手的作用似乎正在減弱，整體來看，降息比年初預期來的更晚、更慢也更不同步。

下半年到來之際，全球大部份地區放鬆緊縮政策的前景似乎愈來愈有可能成為現實。美國聯準會目前聯邦基準利率為5.5％，彭博預估年底將降至5％，市場認為今年11月降1碼（0.25個百分點）、12月再降1碼的可能性為80％。

根據6月發佈的中位數預測，聯準會官員計劃在今年降息1次，市場將密切關注是否會在Q3、年底甚至是更晚的時機降息。年初的數據引發了人們對於通膨進展停滯的擔憂，政策制定者一直對開始寬鬆政策的時機持謹慎態度，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）則強調，政策制定者將依賴一系列數據，包括勞動力市場和物價數據，來決定何時可以適當調降利率。

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