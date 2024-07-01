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台股收盤》電金權值穩盤 指數漲26點收23058點

2024/07/01 13:47

電金權值穩盤，指數漲26點收23058點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數上週五僅費半收漲0.94%，其餘皆收黑，台股今在台積電、鴻海、聯發科等電子股開盤上漲，指數開盤漲10.45點，以23042.7點開出，在電金傳類股皆見點火，指數開小紅走高，盤中漲155點，來到23187點，不過，隨著航運、塑化等傳產股走跌，台積電漲幅收斂，終場指數小漲26.32點，收23058.57點，成交量4283億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲2元，收968元，成交額192.47億元，排名第1；鴻海漲2元，收216元，成交額157.24億元，排名第2；奇鋐跌22元，收743元，成交額177.43億元，排名第3；所羅門漲1元，收167元，成交額95.77億元，排名第4；聯電漲1.2元，收56.9元，成交額81.81億元，排名第5。

聯發科漲15元，收1415元，成交額71.42億元，排名第6；昆盈漲1.8元，收40.6元，成交額66.61億元，排名第7；聯鈞漲6.5元，收130元，成交額57.14億元，排名第8；龍德造船跌15元，收150元，成交額52.55億元，排名第9；華通跌5.1元，收76.3元，成交額51.25億元，排名第10。

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