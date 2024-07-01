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台積電上半年股價爆漲逾65％ 千元股價看下半年

2024/07/01 09:06

台積電上半年股價爆漲逾65％　千元股價看下半年。
（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電上週五（6月28日）收盤價收966元，今年上半年股價漲383元，漲幅65.69％，市值更從15.12兆元大增近10兆元。受惠AI對先進製程需求，台積電幾乎通吃AI訂單，下半年營運將比上半年旺，逐季成長，在法人看好帶動下，股價可望躍入千元俱樂部。

台積電周一開盤價為968元，上午9點05分報969元，上漲3元。

台積電相較5月31日收盤價821元，６月上漲145元、漲幅17.66％，市值也從21.29兆元攀升到25.05兆元，遽增3.76兆元。

相較去年封關日的收盤價583元，台積電今年上半年股價漲383元，漲幅65.69％，市值更從15.12兆元大增近10兆元。外資近6個月累計買超台積電達37萬張以上，是推升股價與台股大漲的主要動力。

受惠AI對先進製程需求，台積電幾乎通吃AI訂單，下半年營運將比上半年旺，逐季成長，在法人看好帶動下，股價可望躍入千元俱樂部。台積電預期今年全球不含記憶體的半導體產值將年成長10%，全球晶圓代工預估成長15至20%，公司營收以美元計，約達21％至26％，超過業界平均水準。

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