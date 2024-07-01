BIS警告：多國大選同時債務上升 恐衝擊全球金融市場

國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）週日（6月30日）警告，全球有多個重要經濟體在今年舉行大選，而選舉期間政府債務水準上升，恐擾亂全球金融市場。

《路透》報導，BIS表示，隨著利率飆升，全球經濟正在平穩地著陸，但是政策制定者仍需要謹慎。全球政府債務已達到創紀錄的水位，從未來1週法國和英國的選舉，最近墨西哥、南非的投票，再到11月的美國總統大選，都存在著風險。

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BIS總裁卡斯騰斯（Agustin Carstens）指出，利率不會回到超低水位，人口老化、氣候變遷和國防能力重建帶來的成本壓力，加上經濟刺激計畫和保護主義抬頭可能會擾亂那些容易受到影響的市場。

卡斯騰斯也點出，英國前首相特拉斯（Liz Truss）執政期間提出的預算計劃使一些退休基金面臨崩潰的風險，導致英國市場出現動盪，現在人們絕對想避免這樣的情況再次出現。除了美國債務水準持續的擔憂之外，法國債務風險溢酬在6月飆升至2022年歐元區危機以來的最高水位，而法國提前舉行國會選舉，可能會產生極右翼政府。

卡斯騰斯表示，BIS並沒有明確點名任何1、2個政府，但要傳遞的消息很明確。政府必須抑制公共債務的上升，並接受利率可能不會回到疫情前超低水位的事實，現在需要一個牢固的基礎來發展。

不過，卡斯騰斯也提到，相較於去年，現在的情況明顯要好得多，各國央行走過了1條可能導致經濟衰退的艱難道路，這值得讚揚，央行需要堅持下去。BIS報告指出，過早放鬆貨幣政策，可能會重新引發通膨壓力，導致政策再次扭轉。

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