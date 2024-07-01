SK海力士將在2028年前投資2.2兆元發展晶片

SK海力士將在2028年前投資103兆韓圜強化晶片事業。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕SK集團（SK Group）週日（30日）發聲明宣布，旗下子公司「SK海力士（SK Hynix）」將在2028年投資103兆韓圜（約新台幣2.2兆元）加強公司晶片業務，把重點放在人工智慧（AI）領域。。

綜合媒體報導，SK集團表示，上述103兆韓圜中約8成資金（即82兆韓圜，約新台幣1.78兆元）將用於投資高頻寬記憶體晶片（HBM）。

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不僅如此，SK集團還計畫在2026年前投入80兆韓圜（約新台幣1.74兆元）發展AI及半導體及回饋股東，同時精簡其超過175家的子公司。

SK集團預計2024年集團稅前利潤將達到22兆韓圜（約新台幣4796億元）左右，扭轉去年的虧損局面，並目標在2026年將稅前利潤增加到40兆韓圜（約新台幣8720億元）。

報導指出，此為SK提團首次披露截至2028年的投資計劃，但事實上SK海力士已展開一系列投資計劃，當中包括斥資38.7億美元（約新台幣1255億元）在美國印第安納州蓋先進的AI產品封裝工廠和研究中心、投資146億美元（約新台幣4734億元）在南韓當地興建新的儲存晶片園區等。

截至台北時間1日早上9點31分左右，SK海力士股價暫報235000韓圜，跌幅0.63%。

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