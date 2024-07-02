LTN經濟通》中國工業品像病毒？危害各國產業

北京砸重金支持製造業，龐大的產能加上內需疲軟、利潤下滑，促使大量的中國產品湧入全球市場。（法新社資料照）

北京砸重金支持製造業

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2021年以來，中國一直面臨國內需求和出口疲軟，為重振經濟，北京砸重金支持製造業，這段期間對製造業的投資大大高於以往。龐大的產能加上內需疲軟、利潤下滑，促使更多中國產品湧入全球市場，供應過剩問題也導致一些中國產品價格下跌，削弱了海外對手的競爭力，引發全球關注。

中國低價產品湧入全球市場，掀起多國的不滿，接連指出中國產能過剩問題，7大工業國（G7）先前在義大利舉行峰會，各國元首在會後聲明指出，中國對電動車、電池、太陽能板與其他產品的大規模補貼，對其他國家造成傷害，強調將持續關切中國持續的產業目標與全面的非市場政策及作法。

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針對各界的指控，中國國家主席習近平曾表示，「不存在所謂中國產能過剩的問題」，並稱中國製造業者「只是生產出比西方對手更好的產品」。但實際上，從太陽能板、汽車和鋼鐵等產業，都可以看到中國產能過剩跡象，外媒報導也指出，在中國內需持續疲軟不振，仍不斷擴大產能的情況下，某些產業產能過剩情況似乎只會惡化。

中國市場需求跟不上車廠擴產速度，使得車市出現激烈的價格戰。（路透資料照）

汽車產量過剩 中國境內車價大砍

汽車產業是中國大力扶植的產業，特別是在電動車領域，2023年初，中國汽車產業投資年增近25％，然而，本土需求卻跟不上車廠擴產速度，使得中國車市出現激烈的價格戰，從電動車到傳統燃油車，中國品牌到西方車廠全部都調降售價，藉此吸引客戶。

中媒報導，價格落在35.39萬人民幣（約新台幣158萬元）的BMW i3，在廣東等地的經銷商給出了超過17萬人民幣（約新台幣76萬元）的優惠幅度，不包含其他任何費用的裸車價僅17.95萬人民幣（約新台幣80萬元），價格基本上幾乎是腰斬。

原訂價落在32.18萬人民幣至40.08萬人民幣（約新台幣143.9萬至179.2萬元）的奧迪（Audi）A4L豪華車款，裸車價也跌破20萬人民幣（約新台幣89.4萬元），降價幅度達12萬人民幣（約新台幣53.6萬）；賓士（Mercedes-Benz）EQE折扣則高達21萬人民幣（約新台幣93.9萬元）以上，裸車價僅28萬人民幣（約新台幣125萬元），另款SUV車型EQC，優惠近25萬人民幣（約新台幣111.8萬元），裸車價不到29萬人民幣（約新台幣129.6萬元）。

豐田（Toyota）則在6月18日宣佈，在中國進行24小時的限時特賣，Corolla Cross優惠3萬人民幣（約新台幣13.4萬元），售價9.98萬人民幣（約新台幣44.6萬元）；Corolla優惠4.3萬人民幣（約新台幣19.2萬元），售價7.98萬人民幣（約新台幣35.6萬元）起。其他包括RAV4、bZ3、bZ4X等車型皆有不同幅度的降價，從5.5萬人民幣至7萬人民幣（約新台幣24.6萬至31.3萬元）不等。

由於中國產能大幅擴張，碳化矽基板價格下降速度遠超市場擴張的速度。（彭博資料照）

一年來碳化矽價格 幾乎腰斬

中國致力發展電動車、太陽能光電、充電樁等應用，帶動碳化矽需求爆發，也促使中國廠商快速擴產。以2023年全球碳化矽晶圓供應量約170萬片來看，2024年中國廠商將佔全球約一半的產量，由於中國產能大幅擴張，碳化矽基板價格下降速度遠超市場擴張的速度，給台灣、美國廠商帶來源源不斷的成本壓力。

業界人士透露，中國6吋碳化矽晶圓代工價格，降至每片1200至1800美元（約新台幣3.8萬至5.8萬元）左右，相較2年多前每片4000美元（約新台幣12.9萬元）的價格大幅下降。業界人士表示，去年初，6吋碳化矽基板價格還在1000美元（約新台幣3.2萬元）左右，到了今年5月只剩500多美元（約新台幣1.6萬元）。

不過，業界人士認為，中國的價格戰已經達到極限，因為若是價格繼續下殺，中國廠商也無利可圖。

中國房地產業持續低迷，過剩的廉價鋼材傾銷海外市場。（彭博資料照）

廉價中國鋼材 傾銷全球

2019年以來，中國每年生產約10億噸鋼鐵，是全球最大鋼鐵生產國，但過去1年，由於中國建築活動急遽下滑，導致鋼廠陷入困境。，儘管房地產業不景氣，中國鋼鐵企業仍維持高產能運作，生產過剩影響下，鋼材行情低迷，而過剩的廉價中國鋼材被出口到全球市場。

用於汽車和家電等領域的熱軋鋼捲，在東亞市場的價格跌至每噸545美元（約新台幣1.7萬元）左右，創下逾3年半以來最低水準。根據中國海關總署數據顯示，今年Q1出口鋼材達2580萬噸，年增30.7％，出口單價較去年同期暴跌33.4％。東亞仍是中國鋼材的主要市場，對印度、中東和拉丁美洲的出口也在增加。

受到鋼價低迷衝擊，今年Q1，全球8家主要鋼企當中，共6家的利潤較去年同期減少。全球最大鋼企中國寶武鋼鐵集團旗下子公司寶山鋼鐵，Q1營業利潤下跌4％；南韓浦項鋼鐵減少17％；總部位於盧森堡的阿塞洛米塔爾（ArcelorMittal）Q1利潤下滑10％；美國Nucor鋼鐵、美鋼（USS）第1季利潤分別下降23％、19％；印度JSW鋼鐵的利潤更暴跌50％。

中國本土鋼廠也不好過，根據中國鋼鐵工業協會統計，Q1中國重點鋼企利潤年減47.91％，因此不得不向海外市場傾銷，加劇了全球貿易摩擦。

中國低價產品大量湧入海外市場，也引發不少國家的不滿。（法新社資料照）

泰國企業憂心 恐造成大量倒閉

中國低價產品大量湧入海外市場，也引發不少國家的不滿，除了歐美等國多次提及，泰國企業也警告，若是政府不祭出反制措施，將會有更多工廠關門。

根據泰國工業工程部和KKP Research數據顯示，自2021年至2024年5月，泰國已有3500家工廠關閉，製造業遭到重創。其中2023年初至2024年Q1，泰國就有1700家工廠倒閉，導致4.2萬人失業。今年前5個月，就有488座工廠倒閉，平均每個月97家，高於2021年的57家。

泰國工業聯合會主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）表示，大量的工廠倒閉主要歸咎於幾個因素，最關鍵的就是泰國當地製造商，面臨中國低價進口商品的激烈競爭，這些商品透過合法或非法管道湧入市場，影響零售和線上市場，削弱泰國產品的價格競爭力。

中國在房地產危機下，愈來愈依賴出口維持經濟成長，為了反制美國宣布對數百種中國商品加徵25％至100％的關稅，同時將電動車關稅從27％提高到102％，多個歐洲國家也準備提高對中國商品的關稅。

張學善指出，歐美國家對中國低價商品的限制和減少市場准入，中國將過剩產能轉向泰國在內的亞洲市場，導致泰國眾多中小企業倒閉，或轉型為進口商品轉售業務。所有工業部門都面臨進一步倒閉的風險，因為與印尼等鄰國相比，泰國保護國內工業的措施不夠嚴格，也不足以減緩低價、低品質進口商品湧入泰國。

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